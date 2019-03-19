سويسرا – دخل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أدواره الحاسمة، وسيشهد الدور ثمن النهائي للبطولة القارية المرموقة مباريات قوية، أبرزها مواجهة برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وترغب قناة RT في استقراء آراء قرائها ومتابعيها، حول الأندية الأوفر حظا لبلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، من خلال استطلاع الرأي التالي، وتدعو جميع قرائها إلى المشاركة فيه.

وفيما يلي مواجهات الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليغ:

1- أياكس أمستردام (هولندا) – يوفنتوس (إيطاليا)

2- ليفربول (إنجلترا) – بورتو (البرتغال)

3- توتنهام (إنجلترا) – مانشستر سيتي (إنجلترا)

4- برشلونة (إسبانيا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا)

وسيلعب في الدور نصف النهائي الفائزان من المواجهتين الثالثة والأولى فيما بينهما، وبالتالي الفائز من المواجهة الرابعة سيلعب مع الفائز من المواجهة الثانية.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي (9 و 10) أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي (16 و17) من الشهر نفسه.

بينما ستقام مباريات الذهاب من الدور قبل النهائي للتشامبيونز ليغ يومي (30 أبريل و1 مايو المقبلين)، والإياب يومي (7 و8) مايو المقبل.

أما المباراة النهائية فستقام في 1 يونيو القادم، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي ودع البطولة على يد يوفنتوس.

المصدر: RT