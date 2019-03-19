انجلترا – صرح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، إن برشلونة يملك الأفضلية للتفوق على مانشستر يونايتد في دور الثمانية لدوري الأبطال، ورشح الفريق الكتالوني لإحراز اللقب للمرة السادسة.

واستعاد اليونايتد عافيته مع المدرب المؤقت أولي سولشار، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو نهاية العام الماضي، وفاز 14 مرة في 19 مباراة في جميع المسابقات.

لكن بوكيتينو يشعر أنه لا يزال أمام اليونايتد الكثير من العمل للوقوف ندا لند أمام برشلونة متصدر الدوري الإسباني، بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه.

وقال بوكيتينو مدرب إسبانيول السابق للصحفيين: “إذا كنت سأرشح فريقا واحدا للفوز بدوري الأبطال فهو برشلونة.. مدرب برشلونة (إرنستو فالفيردي) يقوم بعمل رائع، ويملك الفريق العديد من اللاعبين أصحاب المستوى الاستثنائي ولديه ليونيل ميسي”.

وفي تعليقه عن مواجهة فريقه توتنهام ومانشستر سيتي في مباراة أخرى في دور الثمانية لدوري الأبطال، قال بوكيتينو: “من الواضح أنه تم إعداد مانشستر سيتي للفوز ودون أي بديل عن الفوز..سنحاول التنافس.. لدينا الرغبة وسنلعب على ملعبنا الجديد أمام 62 ألف متفرج وهذا سيمنحنا طاقة استثنائية”.

ومن المنتظر أن ينتقل توتنهام إلى ملعبه الجديد قبل أن يستضيف السيتي في التاسع من أبريل المقبل.

المصدر: رويترز