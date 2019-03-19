ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي النقيب أحمد المسماري القبض على أكثر من 60 شخص خلال أربعة أيام من إعلان مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز تعليماته بمحاربة ظاهرة المعاكسات أمام المدارس والجامعات.

المسماري لفت بحسب المكتب الإعلامي التابع للمديرية إلى أن الحملة انطلقت منذ إعلان مدير الأمن في الثاني عشر من مارس الجاري لمساعد الشؤون الأمنية ورئيس قسم النجدة بمحاربة هذه الظاهرة.

وأكد على أنه تمت معاقبة المقبوض عليه بالحلاقة والإيداع في الحجز وتسليمهم لذويهم بتعهد شخصي بعدم تكرار هذا الأمر، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة المشينة.