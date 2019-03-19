مصر – تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية في محافظة الإسكندرية، من إنقاذ 6 أشخاص من تحت أنقاض منزلين انهارا صباح اليوم الثلاثاء.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا يفيد بانهيار عقارين بشارع الشيخ البنا بمنطقة ميدان المساجد بالإسكندرية، وهرعت قوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة انهيار عقار قديم مكون من طابقين خاليين من السكان أمام رقم 25 بشارع البنا، ما تسبب في انهيار أجزاء من عقار آخر ملاصق له مكون من طابقين ومشغول بالسكان.

وأنقذت قوات الحماية المدنية 4 أشخاص حوصروا داخل العقار الثاني، فيما جرى انتشال اثنين آخرين من تحت الأنقاض.

ولم يسفر الحادث عن أي وفيات أو إصابات، حيث كان قد صدر قرار بإزالة العقارين منذ عام 2015.

المصدر: RT + وكالات