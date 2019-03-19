ليبيا – عقد أمس الاثنين اجتماع تقابلي بمقر مصلحة المطارات بين كل من رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال ورئيس هيئة السلامة الوطنية العميد عبد السلام الجوادي.

الإجتماع بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة جملة من المواضيع المشتركة والمتعلقة بالخدمات المقدمة من جانب أقسام الدفاع المدني بالمطارات.

وتم الإتفاق على ضرورة تحديد المواصفات الفنية لشاحنات إطفاء الحريق الخاصة بالمطارات وفقاً للمعايير الدولية وإجراءات الصيانة اللازمة والدورية لها وضرورة تفعيل أقسام الدفاع المدني ببعض المطارات التابعة للمصلحة وإتمام إجراءات إستلام شاحنات الإطفاء التي تم توريدها من طرف المصلحة ليتم تشغيلها من طرف الهيئة.

وأكد المجتمعون على أهمية إقامة برامج تدريبية للرفع من مستوى إجراءات السلامة المتبعة وتم على هامش الاجتماع توقيع مذكرة إتفاق تقضي بتدريب عدد من عناصر الإطفاء التابعين للهيئة من طرف المصلحة للرفع من قدراتهم وكفاءتهم في مكافحة حرائق الطيران بالمطارات.