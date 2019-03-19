ليبيا – قالت مسؤولة الإعلام في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات راضية محمد إن المفوضية لم تصل إلى توقيت محدد لإجراء الإستفتاء على الدستور حتى الآن.

مسؤولة الإعلام أوضحت في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أن كافة الإجراءات اللوجستية الخاصة بالمفوضية أصبحت جاهزة إلا أنها تنتظر خطة التأمين والاعتمادات المالية وكذلك خطة تدريب المشرفين على مراكز الاقتراع.

وأضافت أن عملية الاستفتاء والتدريبات تستغرق نحو 4 أشهر منذ البدء فيها وأن المعلوم حتى الآن أن الاستفتاء سيجرى نهاية العام الحالي 2019.