ليبيا – أعربت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن تشاؤمها تجاه مصير عملية صوفيا في البحر الأبيض المتوسط والتي أطلقها الاتحاد عام 2015 لتعقب المهربين وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

موغيريني أكدت خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الاثنين في بروكسل عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفقاً لما نشرته وكالة “آكي” الإيطالية أن الصورة قاتمة حالياً بالنسبة لهذه العملية بسبب استمرار الخلاف بين إيطاليا وباقي الدول على تمديدها.

وقالت موغريني :”إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ستتوقف العملية في نهاية الشهر الحالي مع كل ما ينطوي عليه هذا الأمر من آثار للأسف”.