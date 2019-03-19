روسيا – تحدث رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، والرئيس السابق للجنة المنظمة لكأس العالم 2018، الروسي أركادي دفوركوفيتش، عن موقف الرئيس فلاديمير بوتين من كرة القدم، ودوره في تنظيم مونديال روسيا.

وقال دفوركوفيتش في مقابلة حصرية مع مراسل موقع “championat” الرياضي الروسي: “دعم فلاديمير بوتين ملف روسيا لكأس العالم 2018، وبعد ذلك، وبشكل يومي تابع تنظيم البطولة. ببساطة لو قراراته لما حدث الكثير من الأشياء. إضافة إلى أنه كان على اتصال دائم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). لديه موقف جيد تجاه كرة القدم، ولكن الشيء الآخر هو أن فلاديمير فلاديميروفيتش يساوره القلق حول كرة القدم لدينا. يمكن فهم ذلك تماما. معظم الروس يساورهم نفس الشعور في هذا الموضوع”.

وأضاف: “تحدثنا عن المنتخب الوطني الروسي. أما غير ذلك فقط (زينيت)، وتطرق مرة واحدة في السياق إلى اللاعبين الأجانب ومستوى اللعبة. لم يكن ذلك في اجتماع، بل في محادثة غير رسمية. تحدثنا بشكل منطقي وواقعي جدا. كان هناك انطباع، بوجود إيجابيات وسلبيات أيضا”.

المصدر: “championat”