نيوزلندا – بدأت اليوم الثلاثاء في نيوزيلندا التحضيرات لدفن الضحايا الخمسين الذين سقطوا بالهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايس تشيرش.

وقالت سارة ستيوارت بلاك مديرة وزارة الدفاع المدني وإدارة الطوارئ في مؤتمر صحفي في كرايس تشيرش: “كنا مدركين تماما ضرورة التعامل بحساسية مع متطلبات كل أسرة”.

وأكدت سلطات الهجرة في نيوزيلندا أنها أصدرت 65 تأشيرة لذوي الضحايا حتى يتمكنوا من حضور الجنازة.

ويجري غسل جثامين الضحايا وتجهيزها للدفن وفقا للشريعة الإسلامية، وجاءت فرق من المتطوعين من الخارج للمساعدة في الترتيبات.

وتم توجيه تهمة القتل للأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، يوم السبت ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في الخامس من أبريل حيث رجحت الشرطة توجيه المزيد من الاتهامات له.

ومعظم الضحايا مهاجرون أو لاجئون من دول منها باكستان والهند وتركيا والصومال والكويت وبنغلادش.

وقالت السلطات إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 50 شخصا بينهم 30 لا يزالون في مستشفى كرايس تشيرش، فيما 9 من المصابين في حالة حرجة، كما جرى نقل طفل في الرابعة من عمره إلى مستشفى في أوكلاند في حالة حرجة.

المصدر: رويترز