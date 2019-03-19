روسيا – بدأت شركة “ياندكس” الروسية باختبار موقع “Aura” الجديد المخصص للتواصل الاجتماعي، المتوقع أن يصبح منافسا قويا لـ “VK” و”فيسبوك”.

وأوضح القائمون على الموقع أنهم طوروه وفقا لأحدث المعايير الحديثة التي تتميز بها مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة، وزودوه بتقنيات الذكاء الصناعي التي ستساعد المستخدم على إيجاد الأصدقاء بالاعتماد على رقم الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو أولئك الموجودين في قوائم الأصدقاء في باقي مواقع التواصل كـ “VK” و”فيسبوك” و”OK.RU”.

كما سيتيح “Aura” لمستخدمه الاستفادة من العديد من الميزات التي توفرها “ياندكس” عبر موقعها الرسمي، كخدمات الشراء عبر الإنترنت، وخدمات توصيل الطعام، وخدمات استئجار السيارات، وخدمات شراء بطاقات السفر والعثور على الفنادق، وحتى خدمات الترجمة الفورية عبر الشبكة العنكبوتية.

وفي البيان الذي صدر عنها مؤخرا أكدت “ياندكس” أن المبرمجين سيحرصون قدر الإمكان على خلو “Aura” من الحسابات الوهمية التي قد يستغلها البعض لأهداف معينة، وطوروا منظومة خاصة ستقوم أوتوماتيكيا بحذف العبارات المسيئة أو المخلة بالأخلاق من الموقع.

وكانت “ياندكس” قد أعلنت منذ مدة أيضا أنها ستضيف خدمات إلكترونية جديدة إلى تلك التي تقدمها حاليا، ومن أبرزها خدمة لعرض المسلسلات والأفلام.

المصدر: فيستي