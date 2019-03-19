“يويفا” يفتح تحقيقا مع رونالدو بسبب احتفال غير لائق

“يويفا” يفتح تحقيقا مع رونالدو بسبب احتفال غير لائق

سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الإثنين، فتح تحقيق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بشأن واقعة احتفال بشكل غير لائق بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ووفقا لموقع (يويفا) الإلكتروني، فإن الاتحاد القاري فتح تحقيقا تأديبيا في شأن احتفال غير لائق من رونالدو، مما يعرضه لعقوبة تأديبية وفقا للمادة 55 من لوائح الاتحاد.

وستجتمع اللجنة التأديبية الخميس المقبل لاتخاذ قرارها النهائي ضد اللاعب.

وكان الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد قد احتفل بنفس الطريقة الغير لائقة بعد فوز فريقه في مباراة الذهاب لنفس الدور أمام اليوفي.

ووقعت غرامة مالية على المدرب قدرها 20 ألف يورو من قبل الاتحاد الأوروبي، وهي العقوبة المتوقعة أيضا على اللاعب البرتغالي.

وتأهل يوفنتوس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالتغلب على أتلتيكو مدريد بمجموع لقائي الذهاب والإياب لثمن النهائي بنتيجة 3 – 2.