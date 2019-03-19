الهند – دفن حوالي 40 شخصا تحت أنقاض جراء انهيار مبنى تجاري مكون من 4 طوابق اليوم الثلاثاء في مدينة دارواد بولاية كلرناتكا جنوب غرب الهند.

وأوضحت وسائل إعلام هندية أن نحو 60 محلا تجاريا كانت على الطابقين الأول والثاني للمبنى، كان بداخلها حوالي 150 شخصا لحظة انهياره.

وأفادت الشرطة المحلية بأن شخصا واحدا على الأقل قتل جراء الحادث حتى الآن فيما أصيب 6 آخرون، ولا يزال نحو 40 شخصا تحت الأنقاض، بينما قالت التقارير الأولية إن هذا العدد وصل في البداية إلى 90 شخصا، وتعمل في الموقع وحدات من الأمن والإنقاذ والإطفاء والطوارئ بالإضافة إلى 10 سيارات إسعاف.

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن سبب انهيار المبنى، لكن التقارير الإعلامية لفتت إلى أن أعمال بناء كانت تجري على الطابق الثالث وقت وقوع الحادث، بينما ذكر شهود عيان أن هيكل المبنى كان غير متين أصلا.

المصدر: Times of India + وكالات