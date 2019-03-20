ليبيا – يقوم الممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية الي ليبيا، السفير صلاح الدين الجمالي بزيارة الي مدينتي بنغازي وطبرق يلتقي خلالها بقيادات مجلس النواب والجيش الوطني وعدد من الشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني الليبي.

المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي صرح بحسب الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية بأن زيارة الجمالي تأتي بتكليف من الأمين العام أحمد أبو الغيط وفي سياق التزام الجامعة العربية الثابت بدعم الدولة الليبية ومرافقة الأطراف الليبية بغية التوصل الي تسوية سياسية شاملة للوضع في البلاد والتوافق على استكمال المرحلة الانتقالية وصولاً الى تنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتطلع اليها الشعب الليبي.

وأضاف السفير عفيفي ان زيارة الجمالي تأتي قبيل انعقاد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوي القمة يوم الـ31 من مارس الجاري في تونس والذي من المنتظر أن يتناول أخر المستجدات علي الساحة الليبية وسبل تعزيز الدور العربي دعماً للمسار السياسي الهادف الى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية واتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة.