فيينا – ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الأربعاء، وسط توقعات منظمة “أوبك” بتراجع المعروض العالمي بفضل اتفاق خفض الإنتاج.

وبدأ أعضاء “أوبك” ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، ويعرفون بـ “أوبك +” مطلع 2019، تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، يستمر 6 شهور.

كذلك، دعمت بيانات أمريكية أولية صادرة مساء الثلاثاء، أسعار الخام، بإعلان تراجع مفاجيء في مخزونات الخام الأمريكي بـ 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 15 مارس/ آذار الجاري.

وبحلول الساعة (07:24 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.27 بالمائة أو 18 سنتا إلى 67.80 دولارا للبرميل.

بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.05 بالمائة أو 3 سنتات إلى 59.33 دولارا للبرميل.

الأناضول