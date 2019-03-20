ليبيا – أعلن رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق محمد العباني في بيان لها الثلاثاء أن الأولوية في أداء فريضة حج العام الحالي ستكون للمواطنين الذين حالفهم الحظ بالعام الماضي وتعذر على البعثة إيفادهم لأداء مناسكهم لظروف قاهرة خارجة عن الإدارة والبالغ عددهم 1500 حاج.

العباني طالب في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه المواطنين المعنيين بإستيفاء المستندات المطلوبة دون إعادة التسجيل في القرعة العامة المعلن عنها لاحقاً .

ودعا رئيس الهيئة المعنيين بترقب آخر المستجدات من خلال المكاتب والصفحة الخاصة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وإنتظار دعوة الهيئة في إستيفاء المستندات المطلوبة عقب إعتماد نتائج القرعة بين المتقدمين.