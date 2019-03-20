ماليزيا – بلغ المنتخب العماني نهائي بطولة ماليزيا الدولية الودية (كأس إيرمارين) لكرة القدم، على حساب نظيره الأفغاني، إثر فوزه الساحق عليه (5-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

وتوالى على تسجيل خماسية الأحمر كل من، أحمد مبارك كانو (د. 9)، ورائد إبراهيم (د. 25)، ومحمد الشيبة (د. 45)، وعبد العزيز المقبالي (د. 47)، ومسلم عكعاك (د. 90)، على إستاد بوكيت جليل الوطني، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في هذه البطولة الرباعية إضافة إلى منتخبي سلطنة عمان وأفغانستان، أيضا منتخبا ماليزيا وسنغافورة.

وتأتي مشاركة الأحمر العماني ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وأمم آسيا 2023.

المصدر: وكالات