انجلترا – عزّى الأمير البريطاني هاري وعقيلته ميغان في ضحايا الهجوم على مسجدي مدينة كرايست تشيريش النيوزيلندية الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وزار الأمير وعقيلته مقر البعثة الدبلوماسية لنيوزيلندا في بريطانيا أمس الثلاثاء حيث وقعا في دفتر العزاء نيابة عن الأسرة الملكية، ووضعا باقتي زهر أمام المبنى.

وزار هاري وميغان، اللذان ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع نيوزيلندا، أواخر العام الماضي ضمن جولتهما في دول مطلة على المحيط الهادئ.

وشيعت نيوزيلندا اليوم اثنين من ضحايا الهجوم على مسجدي كرايس تشيرش في نعشين مفتوحين إلى مقبرة “ميموريال بارك” في أول مراسم دفن لضحايا المجزرة الخمسين.

المصدر: وكالات