أبوظبي – توقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن تنهي منظمة “أوبك” اتفاق الحد من الإنتاج المعقود بين المنظمة ومنتجين من خارجها في يونيو المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي في أبوظبي، أن الإمارات ملتزمة مئة في المئة بتحقيق الخفض في إمدادات النفط في الأشهر المقبلة.

وكانت “أوبك” وعدد من الدول المنتجة غير الأعضاء وبينها روسيا قد اتفقت في ديسمبر الماضي على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام في مسعى لتعزيز الأسعار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتخفيضات الإمدادات التي تقودها “أوبك”، والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش، بلغت عقود الخام العالمي “برنت” 67.74 دولار للبرميل، مرتفعة بواقع 13 سنتا، ولامس المزيج الثلاثاء أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبر، حيث سجل 68.20 دولار للبرميل.

وجرى تداول الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 59.07 دولار للبرميل، بزيادة 4 سنتات عن سعر التسوية السابق، وكان الخام قد سجل أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر بعدما بلغ 59.57 دولارا للبرميل.

وقال بنك جوليوس باير السويسري، إن “الآفاق المتقلبة للإمدادات في ظل فنزويلا وإيران، وكذلك قيود الإنتاج في الدول البترولية تحتل الأولوية في ذهن سوق النفط”.

المصدر: “رويترز”