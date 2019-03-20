ليبيا – إستقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عبد المولى غيث وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة سير عمل الهيئة والمعوقات التي تواجهها وكيفية وضع الحلول لها.

ومن جهته، شدد الثني على ضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي وإحترام كافة التركيبات الاجتماعية في كافة ربوع الوطن.

هذا وحضر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء ارضا فرج الفريطيس.