ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الأربعاء رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه صالح بحضور عضو مجلس النواب عن دائرة البيضاء وعضو اللجنة المالية بالمجلس آدم بوصخرة ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش.

الثني بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة آليات توفير الغطاء المالي لبنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد المالية على الحكومة المؤقتة.



وتطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات الفصل بين الوزارات متمثلة في وزارة الاقتصاد والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى استحداث وزارة للزراعة وكيفية تغطية ميزانياتها وميزانيات الوزارات السابقة.



وناقش الاجتماع الموقف التعاقدي والتنفيذي لعدد من المشاريع التي تعاقدت الحكومة المؤقتة لإنجازها.