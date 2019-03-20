ليبيا – ضمن متابعة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الدائمة لقطاع الصحة في البلاد وتشديده للرقابة على أوجه صرف أبواب الميزانية العامة بما يخدم الوطن والمواطن ويحد من العبث بالمال العام، أصدر تعليماته المشددة بفتح مخازن عثر عليها في مركز بنغازي الطبي وبها العديد من المعدات الطبية التي يشكو القطاع من شحها.

الثني خلال جولته السابقة لمركز بنغازي الطبي وتفتيشه على كل قطاعات المرفق وجد مخزناً به آلاف الأسرة الطبية الخاصة بالعنايات والإيواء التي لا يقل سعرها عن سبعون ألفا مفككة ومركونة بعد أن جلب معظمها من المستشفيات والمراكز الطبية التي وقعت مقراتها في مواقع الاشتباكات إبان الحرب على الإرهاب.

وعلى الفور أصدر الثني التعليمات بتكليف إحدى الشركات المختصة بصيانة وتركيب هذه الأسرة لاستغلالها من قبل المركز وبقية المستشفيات خصوصاً مع النقص الشديد في عدد أسرة الإيواء والعنايات بمختلف مستشفيات مدينة بنغازي. وأبدى الثني امتعاضه الشديد من المطالبات المتكررة التي وردت لمجلس الوزراء بشأن توفير هذا النوع من الأسرة باهظة الثمن رغم وجود هذا الكم منها في مخازن المركز. وباشرت الشركة المختصة في صيانة وتركييب وتجميع هذه الأسرة، ووصلت إلى نسب إنجاز متقدمة من شأنها أن تنهي مشكلة النقص في الأسرة. وفي سياق متصل اكتشفت اللجنة المكلفة من قبل الثني لتقصي الحقائق بمركز بنغازي الطبي مخزناً آخر يحتوي على العديد من الأغطية والمفروشات والمعدات الطبية التي كان المركز يطلب من المرضى جلبها معهم للإدعاء بنقصها. كما وجه الثني بفتح تحقيق مباشر ومحاسبة المسؤولين عن الأمر خاصة وأن المواطن عانا طيلة المدة الماضية من هذا النقص حيث أجرت اللجنة جولة بمخازن الادوية بالمستشفى وأكدت توافر جميع الأدوية بها ما يفند الأقوال بنقصها في المستشفيات العامة والمراكز الطبية. يشار إلى أن الثني أكد أنه فتح حرباً على سراق المال العام ومستبيحيه، متوعداً بتطبيق أشد العقوبات على كل من يتورط في ذلك.