بنما – ألزمت الرابطة العالمية للملاكمة، بطل العالم المطلق في الوزن الخفيف الثقيل الأوكراني ألكسندر أوسيك بمواجهة نظيره البطل الروسي السابق دينيس ليبيديف، في نزال إلزامي للدفاع عن لقبه.

ومن المقرر أن يروج للنزال، يوم 28 مارس الجاري، في بنما، وسيكون الحد الأدنى للمناقصة 400 ألف دولار لإقامة النزال، وسيحصل البطل الأوكراني على نسبة 75 بالمئة من المبلغ، بينما سيكتفي نظيره الروسي بـ 25 بالمئة.

ووفقا لشبكة “ESPN” فإنه من غير المحتمل مشاركة الجانب الأوكراني في هذا العرض، وذلك لأن ألكسندر أوسيك يخطط للانتقال إلى فئة وزنية أثقل.

وسبق لـ “ESPN” أن أعطت أوسيك لقب أفضل ملاكم للعام 2018، وذلك بعد أن توّج بلقب بطل “World Boxing Super Series” أو كأس محمد علي للوزن “الخفيف – الثقيل” بعد فوزه على منافسه الروسي الآخر مراد غاسييف بقرار الحكام بالنقاط وبـ “الإجماع”.

وأصبح أوسيك أول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف-الثقيل (90،71 كغم)، حسب تصنيف كل من المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والرابطة العالمية للملاكمة (WBA) والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

وحصل الأوكراني حينها على شيك بقيمة 10 ملايين يورو والكأس الجديدة التي تحمل اسم الملاكم الأمريكي الشهير محمد علي كلاي (الذي توفي عام 2016)، ومن ثم دافع عن ألقابه بنجاح ضد الملاكم البريطاني توني بيلو.

وخاض ألكسندر أوسيك (32 عاما) 16 نزالا في مسيرته الاحترافية حتى الآن، انتصر في جميعها، منها 12 بالضربة القاضية.

بينما خاض الروسي دينيس ليبيديف (39 عاما) 35 نزالا في مسيرته الاحترافية حتى الآن، حقق خلالها 32 انتصارا، مقابل هزيمتين.

يذكر أن مراد غاسييف جرد مواطنه دينيس ليبيديف، من لقب بطل العالم لرابطة الملاكمة العالمية، والاتحاد الدولي، للوزن الخفيف الثقيل، بفوزه عليه بالنقاط، في النزال الذي جمعهما، في 3 ديسمبر 2016.

المصدر: وكالات