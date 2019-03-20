ليبيا – اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الأربعاء الترتيبات المالية للعام الحالي 2019 وسداد الدين العام.

حكومة الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن إعتماد ميزانية جاء عقب سلسلة من الاجتماعات لمجلس وزراء الحكومة والمشاورات التي أجراها رئيس المجلس فائز السراج مع كل من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والصناعة لبنود مقترح الترتيبات المقدم بحضور عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

الإجتماع ناقش وبشكل مستفيض آراء مختلف الجهات المعنية والملاحظات والتعديلات الفنية للقطاعات ذات العلاقة.

وأعتمد المجلس الرئاسي الترتيبات التي بلغت قيمتها الإجمالية 46.8 مليار دينار و 5 مليار دينار للبرامج والمشروعات الإنمائية.