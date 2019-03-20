بغداد – اعلن مصرف النهرين الاسلامي، الاربعاء، عن منحه سلف زواج للمواطنين بمبلع 5 مليون دينار ، مبينا ان نسبة الفائدة تبلغ 10%.

وقال المصرف وهو احد المصارف الحكومية في بيان له انه “تقرر منح سلف زواج للمواطنيين تصل الى ٥ مليون دينار”، مبينا ان “نسبة الفائدة تبلغ 10% سنويا لمدة ٣ سنوات وبضمانة كفيل موظف حكومي”.

واضاف المصرف ان “من بين الشروط الاخرى ان لا يقل عمر طالب التمويل عن ١٨ عاما و يقدم الزبون طلب يتضمن ذكر المواد المراد شراؤها موضحا الكميه والنوعيه مع عقد الزواج والمستمسكات الثبوتيه”.

وقرر مصرف النهرين الاسلامي في ( 17 اذار 2018 ) المباشرة بمنح قروض للمواطنين لتمويل المشاريع الصغيرة بواقع 10 ملايين دينار.

وكالات