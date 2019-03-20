ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على أن التدخلات الخارجية تحول دون استقرار ليبيا ، نافياً وجود عوائق قانونية لعودة سيف الإسلام القذافي للحياة السياسية.

المشري قال في حلقة برنامج “قصارى القول” والذي بث على قناة روسيا اليوم وتابعته صحيفة المرصد أمس الثلاثاء إنه لا موانع قانونية تحول دون عودة سيف الإسلام للحياة السياسي على أن يحاكم أولا على التهم الموجهة له وبعدها يمكن أن يشارك في الانتخابات.

وأضاف :” أوضحنا للأصدقاء الروس موقفنا من سيف الإسلام ووجدنا تفهما، قانون العفو غير ساري المفعول والمحكمة الدستورية لا تعترف به”.

وأشار المشري إلى عدم وجود أخبار دقيقة أو رسمية عن نجل القذافي وأنه بنظر الحكومة لا يزال مطلوبا للقضاء.

وفيما يتعلق بقضية هانيبال القذافي المحتجز في لبنان ، قال المشري :”نسعى لإطلاق سراح هانيبال القذافي في لبنان وملف اختفاء موسى الصدر يجب أن يحل بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة اللبنانية والليبية وليس بالإساءة للعلم الليبي وطلبنا من الأصدقاء الروس التوسط مع اللبنانيين لإنهاء ملف الصدر”.

ولفت رئيس مجلس الدولة إلى أن التدخلات الأجنبية من قبل بعض الدولة الإقليمية والدولية أدت إلى إطالة عمر الأزمة.

وشدد على أن العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف الليبية هي التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد.

رئيس مجلس الدولة رأى أن الموقف الفرنسي الذي يعتبر حفتر قائداً للجيش يتعارض تماما مع اتفاق الصخيرات المعتمد دولياً والذي ينص على أن كل المناصب العسكرية والأمنية تعتبر شاغرة ، مضيفاً : “نحن لا نعترف بحفتر لا برتبته كمشير ولا بمنصبه قائدا للجيش الليبي”.

المشري نوّه إلى أن الجيش الليبي في أغلبه متمركز في المنطقة الغربية والموجودون في المنطقة الشرقية لا يوالون كلهم حفتر،مبيناً أن فرنسا تنحاز إلى تيار العسكرة وهي تسعى لاستعادة نفوذها في المنطقة الجنوبية ووزير خارجية فرنسا لودريان يملك علاقة شخصية قديمة مع حفتر،على حد تعبيره.