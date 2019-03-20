كازاخستان – انتخب مجلس الشيوخ الكازاخستاني ابنة رئيس البلاد الأول نور سلطان نزاربايف داريغا رئيسة للمجلس، وذلك بعد تنصيب رئيسه السابق قاسم جومارت توكايف رئيسا جديدا للدولة اليوم الأربعاء.

وبعد التصويت السري الذي سجل إجماع الأعضاء الـ44 في المجلس على دعم ترشيح نزارباييفا، أعربت رئيسة المجلس الجديدة عن شكرها لهم على الثقة الممنوحة لها، وقالت: “أدرك حقيقة إدراك دور البرلمان في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد، خاصة في هذا المنعطف الهام في تاريخنا”.

وكانت داريغا نزارباييفا (55 عاما) تترأس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع في مجلس الشيوخ، كما شغلت في الماضي مناصب نائبة رئيس وزراء البلاد، ونائبة رئيس مجلس (الغرفة الدنيا) البرلمان، ورئيسة كتلة حزب “وطن” الحاكم.

وأدى توكايف صباح اليوم اليمين الدستورية أمام البرلمان ليخلف نزاربايف الذي أعلن أمس عن استقالته من منصب الرئيس بعد قيادته البلاد على مدى 30 سنة.

ووفقا للدستور الكازاخستاني، في حال شغور منصب الرئاسة يشغله رئيس مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للبرلمان.

المصدر: وكالات