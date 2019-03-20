ليبيا – عقد إجتماع موسع أمس الثلاثاء ضم وزراء داخلية الوفاق فتحي باشاغا ووزير مواصلات الوفاق ميلاد معتوق ووزير مالية الوفاق فرج بو مطاري ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور وقائد قوات الأفريكوم توماس والدهاوسر والسفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر بودي.

الإجتماع تضمن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع التي تهم الشأن الليبي بالإضافة لآخر مستجدات الملف الليبي.



وأكد وزير الداخلية خلال الإجتماع أن ليبيا مقبلة على إتفاق سياسي يشمل كافة الأطراف السياسية الأمر الذي سيجنب البلاد العديد من المشاكل.



وأوضح الوزير خلال كلمته في الإجتماع بأن وزارة الداخلية ترحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق توافق سياسي يحقق الامان والسلم المجتمعي ومدنية الدولة ويصون الأمن الوطني للبلاد، قائلاً:”نتابع بوزارة الداخلية كافة المستجدات السياسية التي تمر بها البلاد بإعتبار أن وزارة الداخلية هي عصب الدولة وعمودها الفقري الأمر الذي ندعو من خلاله كافة الليبيين إلى ضرورة التكاثف للوصول بالبلاد لبر الأمن”.

من جهته أكد قائد قوات الأفريكوم بأنهم ملتزمون بضرورة إيجاد والتوصل إلى حل سياسي بإعتبار أن ليبيا دولة مهمة داخل المنطقة وحوض البحر الأبيض المتوسط، مشدداً على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله في كل زمان ومكان.



وعبر والدهاوسر عن شكره لوزارة الداخلية على مجهوداتها من أجل بسط الأمن والإستقرار داخل البلاد، كما حضر الإجتماع مدير الإدارة العامة لشؤون الآليات بوزارة الداخلية ومدير إدارة الأمريكتين بوزارة الخارجية