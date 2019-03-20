ليبيا – قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بزيارة إلى مديرية أمن طرابلس صباح اليوم الأربعاء تفقد خلالها عدد من أقسام المديرية التي شملت المدرسة الفنية لتعليم القيادة وقسمي الشرطة النسائية والأرشيف والمنظومة وقسم تراخيص المركبات الآلية ووحدة لجان امتحانات قيادة المركبات الآلية.

باشاغا إستمع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية إلى شروح وافية من قبل مسؤولي هذه الأقسام حول آلية عمل الأقسام والخدمات التي تقدمها للمواطن لحماية أمنه وممتلكاته والحفاظ على الأمن والإستقرار داخل العاصمة وضواحيها.



وقام بزيارة وحدة مرور الطريق السريع التابع لقسم المرور والتراخيص بمديرية أمن طرابلس وقسم شرطة النجدة للوقوف على سير العمل داخلها.



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من جهته دعا وزير الداخلية المفوض كافة أعضاء الشرطة القائمين على هذه الأقسام والعاملين بها بضرورة الاهتمام بأعمالهم المكلفين على أكمل وجه خدمة للوطن والمواطن.



وحث كافة أعضاء الشرطة من ضباط وضباط صف بضرورة الإقتراب من المواطن وتقريب الخدمات له وتحسين الصورة الذهنية عن رجال الشرطة والأجهزة الأمنية.



كما رافق الوزير خلال هذه الجولة مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي وعدد من ضباط وضباط صف بالمديرية.