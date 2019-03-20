ليبيا – عقد بقاعة المجلس البلدي الكفرة اجتماع ضم مسعود عبدالله عضو المجلس البلدي ومسؤلي الجانب الأمني والخدمي في مطار الكفرة وبعض المسؤلين عن الخدمات الأرضية بالمطار.

المجتمعون بحثوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية العديد من الأمور التي تخص المطار وشركات الطيران ودور البلدية في تقديم الخدمات لإستمرار عمل شركات الطيران لنقل المواطنين واستمرار عمل المطار في استقبال الطيران والتي كان آخرها صيانة مهبط المطار من قبل البلدية.

وحضر الإجتماع كل من آمر مديرية آمن الكفرة ومدير الأمن الخارجي ومديري مكاتب شركات الطيران بالمدينة “الخطوط الليبية والأفريقية”.