موسكو – اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مقاتلة “سو-57” المنتجة الروسية أفضل طائرة حربية في العالم بفضل قدراتها التحليقية والتكتيكية والفنية.

وقال بوتين، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء مع الفائزين في منافسة “زعماء روسيا”: “إنها أفضل طائرة حربية في العالم حاليا، من حيث كل المعطيات التكتيكية التقنية ومن حيث أسلحتها”.

وأضاف الرئيس الروسي موضحا: “لا تستطيع أي طائرة أخرى أن تحلق وتقوم بمثل ما تقوم به مقاتلتنا”.

و”سو-57″ مقاتلة روسية متعددة المهمات من الجيل الخامس متخصصة في القضاء على جميع الأهداف الجوية والبرية، وصممت لتحل محل مقاتلات “سو-27” في سلاح الجوي الروسي، وحلقت أول طائرة من هذا الطراز يوم 29 يناير 2010.

وكشف النقاب عنها بشكل رسمي بعد عام خلال معرض “ماكس” الروسي للطيران 2011، ومنذ ذلك الحين، خضعت هذه المقاتلات للعديد من التعديلات لزيادة قدراتها القتالية.

وهذه الطائرات مزودة بمحركات حديثة تجعلها قادرة على حمل 10 أطنان من الحمولة والذخائر المختلفة، لمسافات تصل إلى 5.5 ألف كلم، وجعلتها قادرة على حمل صواريخ “kh-59mk2” المجنحة فائقة الدقة، وصواريخ “kh-35ua” المضادة للسفن وحاملات الطائرات، والتي يصل مداها إلى 400 كلم.

وتتميز هذه المقاتلة بمستوى عال من القدرة على الاختفاء من رادارات العدو والمناورة والقيام برحلات أسرع من الصوت، وهي مزودة بمعدات حديثة، الأمر الذي يضمن المستوى العالي لفعاليتها وتفوقها على الطائرات المنافسة.

وتمر المقاتلة حاليا بمرحلة الاختبارات الحكومية الأخيرة، ويتوقع أن تسلم الدفعة الأولى منها عام 2019 إلى القوات الجوية والفضائية الروسية.

المصدر: وكالات