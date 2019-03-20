سوريا – أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أن حل الأزمة المستمرة منذ 8 سنوات في هذا البلد يبدأ بإجراءات بناء الثقة والمصالحة بين الأطراف المتنازعة، إذ التحديات هائلة.

وكتب بيدرسون على “تويتر”: “الطريق إلى سوريا الجديدة يبدأ ببناء الثقة والمصالحة الوطنية.. يحتاج السوريون إلى المزيد من الوحدة لبناء مستقبلهم”.

والتقى بيدرسون محافظ حمص وفريق الأمم المتحدة في المنطقة إضافة إلى تجوله في مركز لإيواء النازحين ولقائه برجال ونساء وأطفال سوريين، في زيارته الثانية للبلد منذ استلامه مهام منصبه في يناير الماضي.

وتجول المبعوث الأممي أيضا في المعقل السابق للمعارضة في حي “بابا عمرو”، الذي استعادته القوات الحكومية عام 2012.

وقال بيدرسون: “مستوى الدمار في بابا عمرو مروع، لقد عانى النازحون السوريون بشكل كبير وما زالوا يعانون. ومع ذلك فإن صمودهم مبعث إلهام”.

وأشار بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي أنه أجرى “مباحثات بناءة”، مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، حول تطبيق قرار الأمم المتحدة 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار شامل في جميع أنحاء البلاد، والبدء بمرحلة انتقالية.

المصدر: أ ف ب