واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كل الخيارات تبقى مفتوحة لدفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتخلي عن السلطة.

تصريحات ترامب جاءت خلال استقباله في المكتب البيضاوي نظيره البرازيلي جاير بولسونارو، الذي أيد حملة الضغط الأمريكية على الرئيس مادورو.

وقال ترامب: “لا نريد أن نحدد، لكنني أعرف بدقة ما أريد أن يحدث في فنزويلا، لكننا سنبحث مختلف الأمور، وكل الخيارات على الطاولة ونأسف لما يحدث في فنزويلا من موت ودمار ومجاعة”.

وأضاف: “من الصعب أن نصدق أن أحد أغنى البلدان اليوم، بين الأكثر فقرا في العالم… نحن سنبحث ذلك”.

وقطعت سلطات فنزويلا العلاقات مع الولايات المتحدة وطردت الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد في أعقاب اعتراف واشنطن برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو، “رئيسا مؤقتا” للبلاد.

المصدر: وكالات