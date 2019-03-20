تركيا – ذكرت مصادر مصرفية اليوم الأربعاء، أن الخزانة التركية اقترضت مليار دولار بواسطة سندات مقومة بالعملة الأمريكية.

ووفقا للمصادر، فإن هذا القرض مستحق في أبريل 2029 مع عائد نهائي بنسبة 7.15%، وأن الاقتراض تم عبر بنوك “غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد”.

وكانت تركيا قد اقترضت في يناير الماضي ملياري دولار، وتخطط الخزانة التركية لاقتراض 8 مليارات دولار من الأسواق العالمية هذا العام، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دولار أو نحو 80 بالمئة من تلك القيمة في الربع الأول من 2019.

المصدر: “رويترز”