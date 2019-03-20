ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تقريرا أشار إلى أن رسالة غريزمان نقلت عن طريق ممثليه وأشخاص محيطين به، قبل أن يودع أتلتيكو مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا، بخسارته أمام يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الـ16.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن الرسالة “تضمنت اعتذارا من الدولي الفرنسي لرفضه عرض برشلونة الصيف المنصرم، وبأنه سيكون سعيدا إن حصل على فرصة أخرى لارتداء قميص البلوغرانا”.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أسباب رفض غريزمان عرض برشلونة السنة الماضية، حيث تعرض لضغط كبير من رفاقه والمدرب دييغو سيميوني.

وكانت صحيفتا “سبورت” و”موندو ديبورتيفو” قد أجرتا استطلاعات رأي تتعلق بانضمام غريزمان لبرشلونة، حيث عبر جماهير النادي الإسباني عن عدم رغبتهم في التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد، وقد قال 83 في المئة ممن رفضوا الصفقة، إنهم يرفضونها “بشكل قاطع”.

المصدر: وكالات