نيوزيلندا – أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الوقوف دقيقتي صمت الجمعة المقبل في الذكرى الأسبوعية لمجزرة المسجدين، إضافة إلى بث الأذان على الهواء مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون.

وقالت أرديرن اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بمدينة كرايس تشيرش المنكوبة: “أعرف من كثيرين أن هناك رغبة في إظهار الدعم للجالية المسلمة عند عودتهم إلى المساجد وخاصة يوم الجمعة، كما هناك أيضا رغبة لدى النيوزيلنديين في إحياء مرور الأسبوع الذي انقضى منذ وقوع الهجوم الإرهابي”.

وتابعت: “تماشيا مع هذه الرغبة، سنعلن الوقوف دقيقتي صمت يوم الجمعة، كما سنبث الأذان على نطاق البلاد عبر التلفزيون والإذاعة الوطنيين”.

وحسب الإعلام المحلي، فقد تقرر الوقوف دقيقتي صمت بدلا من دقيقة واحدة، بسبب جسامة المأساة كما بعد مصرع 29 شخصا في انفجار منجم بايك ريفر غربي البلاد عام 2010.

وقالت أرديرن إنها تشاطر العائلات المنكوبة مشاعر الإحباط نتيجة للبطء في تسليم جثث الضحايا، وأشارت إلى أن ذلك يعود لضرورة إتمام العملية المعقدة للتعرف على هويات الضحايا.

وحسب الشرطة، فإنه جرى التعرف على هوية 21 ضحية حتى ليل الثلاثاء، وأنه سيتم الإفراج عن جثثهم للدفن.

وشيعت نيوزيلندا اليوم اثنين من ضحايا الهجوم على مسجدي كرايس تشيرش في نعشين مفتوحين إلى مقبرة “ميموريال بارك” في أول مراسم دفن لضحايا المجزرة الخمسين.

المصدر: وكالات