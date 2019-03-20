سوريا – حلقت طائرات حربية اليوم الأربعاء قرب الباغوز شرقي سوريا، تزامنا مع معارك دائرة بين “قسد” و”داعش” مع انحسار رقعة سيطرته عند الفرات آخر جيوبه شرقي سوريا.

وذكرت وكالة “هاوار”، أن اشتباكات قوية تدور في هذه الأثناء في منطقة “الباغوز الصغيرة”، الواقعة جنوب شرق الباغوز على الحدود السورية العراقية، بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وعناصر داعش، منوهة بأن “الباغوز الصغيرة” تعد آخر معقل لداعش في الباغوز.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية” “قسد” مساء الثلاثاء إن “الاشتباكات مع المتشددين عند نهر الفرات مستمرة في جيوب متفرقة”.

ويعتبر المراقبون أنه على الرغم من أن السيطرة على الباغوز القريبة من الحدود مع العراق، تمثل نقطة تحول مهمة في الحرب في سوريا على تنظيم “داعش”، إلا أن تهديد التنظيم لم ينته بعد.



المصدر: وكالات