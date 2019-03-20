رئيس كازاخستان: عاصمتنا يجب أن تحمل اسم رئيسنا الأول!

رئيس كازاخستان: عاصمتنا يجب أن تحمل اسم رئيسنا الأول!

كازاخستان – اقترح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في تصريحاته الأولى إطلاق اسم نور سلطان نزاربايف على عاصمة البلاد، مؤكدا أن صوره ستبقى معلقة في مؤسسات الدولة.

وقال توكايف خلال أدائه اليمين اليوم الأربعاء: “علينا تخليد اسم نزاربايف العظيم… وأقترح تخليد اسم ابن زمننا العظيم الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان نور سلطان نزاربايف، بتسمية عاصمتنا أستانا “نور سلطان”.

كما اقترح توكايف تسمية كل الشوارع الرئيسة في مراكز أقاليم البلاد باسم نزاربايف، وأكد أن نزاربايف سيبقى يحمل لقب “أب الشعب” مدى الحياة، بموجب القانون الذي تبناه البرلمان سابقا.

وأشار إلى أن كل صور نزاربايف ستبقى جزءا إلزاميا في القاعات العامة ومكاتب موظفي الدولة والمؤسسات التعليمية.

ولفت توكايف إلى أن انتقال السلطة في البلاد جرى بطريقة سلسة وبلا نزاعات، وقال إن نزاربايف الذي سيبقى رئيسا لمجلس الأمن ولحزب “نور أوطان” الحاكم، وعضوا في المجلس الدستوري، “سيكون لرأيه الموزون أهمية خاصة، بل الأولوية لدى وضع واتخاذ القرارات الاستراتيجية”.

وبناء على اقتراح توكايف، صادق البرلمان الكازاخستاني في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بالقراءة الأولى على تعديل دستوري ينص على إطلاق اسم “نور سلطان” على عاصمة البلاد تكريما للرئيس الأول.

وكان نزاربايف قد أعلن أمس استقالته من منصب رئيس البلاد الذي شغله حوالي 30 سنة.

المصدر: وكالات