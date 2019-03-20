إسبانيا – حقق قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم، سيرخيو راموس، حلم طفل خلال تدريبات مفتوحة للماتادور، عشية مباراته ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتوجه الماتادور راموس إلى المتفرجين بعد التدريب، ووقع لهم على القمصان والأوراق للذكرى، وفي النهاية وقع لصبي كان يحمل قميص ريال مدريد ومرتديا قميصه، ومن ثم أهداه قميصه، الأمر الذي أثار فرحة لا توصف لدى المشجع الصغير.

وسيبدأ منتخب إسبانيا مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات “يورو 2020″، بمواجهة نظيره النرويجي، يوم السبت المقبل، على ملعب “ميستايا” في مدينة فالنسيا، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة (F)، التي تضم أيضا منتخبات، السويد، رومانيا، مالطا، وجزر فاروه.

يذكر أن قلب الدفاع سيرخيو راموس توج مع منتخب بلاده بلقب بطل أمم أوروبا مرتين في نسختي (2008، 2012)، وبطولة كأس العالم 2010.

المصدر: وكالات