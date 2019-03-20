الإمارات العربية – أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا التعاقد مع الهولندي بيرت فان مارفيك، لتدريب الأبيض، خلفا للإيطالي ألبيرتو زاكيروني، الذي انتهى عقده بعد كأس آسيا 2019.

وسيقدم المدرب الهولندي، رسميا خلال مؤتمر صحفي سيعقد، غدا الخميس، في ستاد آل نهيان، قبل المباراة الودية بين الإمارات ومنتخب السعودية، بالذات، الذي كان يدربه مارفيك قبل مونديال روسيا 2018.

وقاد فان مارفيك الأخضر السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018، بعد غياب دام 12 عاما، لكنه أشرف على تدريب المنتخب الأسترالي خلال مونديال روسيا، الذي ودع البطولة من دور المجموعات.

وستكمن مهمة فان مارفيك في الوصول بالأبيض إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك لأول مرة منذ مونديال إيطاليا عام 1990.

يذكر أن فان مارفيك (66 عاما) قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2010، في جنوب إفريقيا، وخسر فيها أما إسبانيا بهدف قاتل.

المصدر: وكالات