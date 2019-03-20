سويسرا – أغلقت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” بشكل نهائي ورسمي أمس، التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن مخالفة محتملة لباريس سان جيرمان لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأعلنت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية رياضية ومقرها في مدينة لوزان السويسرية، أن التحقيق قد “أقفل” في يونيو 2018، وأن الاستنتاجات التي توصل إليها كانت نهائية.

وأشارت إلى أن “الاستئناف المقدم إلى “كاس” في الثالث من أكتوبر الماضي من باريس سان جيرمان ضد قرار الاتحاد الأوروبي في سبتمبر بإعادة فتح التحقيق بشأنه (انتهاك سان جيرمان لقواعد اللعب المالي النظيف) “تمت الموافقة عليه، والقرار موضع الشكوى تم وضعه جانبا”.

وأكدت المحكمة أن قرارها “نهائي وملزم”.

وكان باريس سان جيرمان قد أبرم أغلى صفقتين في الموسمين الأخيرين، بضم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، مقابل 222 مليون يورو و180 مليون على الترتيب، وهو ما عرض الفريق لشبهة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، أقر قواعد اللعب المالي النظيف للمرة الأولى عام 2010، في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية. وبين العامين 2013 و2015، كان يتوجب على الأندية أن تحقق خسائر لا تتجاوز 45 مليون يورو. وخفض هذا المبلغ إلى 30 مليونا في الأعوام الثلاثة اللاحقة، أي حتى 2018.

المصدر: وكالات