اليابان – حطم الزوجي الروسي يفغينيا تاراسوفا، وفلاديمير موروزوف رقما قياسيا عالميا في مسابقة البرنامج القصير ببطولة العالم المقامة في مدينة سايتاما اليابانية للتزحلق الفني الزوجي.

وتمكن الثنائي الروسي من تحقيق 81.21 نقطة، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم الثنائي الصيني سوي ون جينغ وهان تسون بـ79.24 في وقت مبكر من البطولة، الذي احتل المركز الثاني.

وحل بالمركز الثالث الزوجي الصيني بنغ تشنغ جين يانغ بـ75.51 نقطة.

فيما حل الزوجي الروسي ناتاليا زابياكو وألكسندر إنبرت بـ73.96 بالمركز الرابع.

وتستضيف مدينة سايتاما من 18 مارس ولغاية 24 منه، منافسات بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد.

المصدر:sportmail.ru