ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الثلاثاء أنها خاطبت النائب العام ووزير الداخلية لإحاطتهما بحادثة وفاة الفني خليفة عبدالكريم العكروت إثر اعتداء مجموعة مسلحة عليه أثناء تأديته لعمله.

الشركة العامة للكهرباء أكدت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه على ضرورة متابعة الموضوع بصفة شخصية من المسؤولين للقبض على الجُناة وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم أشد العقوبات المنصوص عليها قانوناً إنصافا للراحل العكروت الذي قدم حياته ثمناً لخدمة الوطن.

وأشارت إلى أن العكروت فارق الحياة في إحدى المصحات بتونس الجمعة الماضية متأثراً بجراح أصيب بها إثر تعرضه للضرب من قبل مجموعة مسلحة أثناء تأديته لعمله بمحطة شكشوك 220 في الجبل الغربي.

وقالت الشركة في وقت سابق إن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون دخلت إلى المحطة بعد فصل خط يغذي مدينة جادو لغرض الصيانة وانهالوا على العكروت بضرب مبرح أدى إلى إصابته بكسور ورضوض في كامل أنحاء جسمه.

كما حمّلت الشركة العامة للكهرباء الجهات الاعتبارية والأمنية بمنطقة الجبل الغربي المسؤولية الكاملة للتحقيق في القضية والقبض على الجناة.

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