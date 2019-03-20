ليبيا – أقيم أمس الثلاثاء بمصانع شركة رابيسكان الانجليزية وبالتحديد في مدينة ستوك البريطانية برنامج تدريبي على تشغيل وصيانة أجهزة التفتيش الآلي لعدد من المهندسين المختصين التابعين لقسم معدات الأمن بمصلحة الطيران الليبية ومكتب صيانة المنظومات بمطار طرابلس الدولي.

مصلحة المطارات نوّهت بحسب مكتبها الاعلامي إلى أنه سيستمر البرنامج لمدة اسبوعين سيتم من خلالهما التعرف على تكنولوجيا الكشف والتفتيش الآلي باستخدام الأجهزة بأنواعها وأنظمتها المختلفة وبالأخص أنظمة مسح التشتيت الارتدادي (Backsctter) ونظام النفاذية (TDTX) والتي يتم تثبيتها على جهاز (carview) للكشف الآلي على المركبات الصغيرة والمتوسطة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وكذلك المثبتة على جهاز الكشف الآلي من نوع (P60) والذي يستخدم للكشف على الشاحنات والحاويات والبضائع وطرود الشحن الكبيرة بالمطارات.

وينقسم البرنامج التدريبي ليغطي الجانبين النظري والعملي بما في ذلك الاستخدام والتشغيل والكشف الدوري وتحديد الأعطال والبرمجة وإجراءات الصيانة المطلوبة.

كما ويأتي البرنامج في إطار تنفيذ العقود التي أبرمتها مصلحة المطارات لتوريد الأجهزة المذكورة فيما سبق وتركيبها في مطار طرابلس الدولي لتأمين وحماية الجانب الجوي وتعزيز الاجراءات الأمنية.