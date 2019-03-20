فنزويلا – أعلن خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية أن برلمانه المعارض، عين مجلسا عنه لإدارة شركة بتروكيميكا دي فنزويلا (بيكيفن)، وهي شركة بتروكيماويات تابعة لشركة النفط الوطنية.

كما عينت الجمعية الوطنية (البرلمان) حسب غوايدو، مجلسا لإدارة Monómeros Colombo Venezolanos، وهي شركة تابعة لـPequiven المملوكة للدولة في كولومبيا.

وفي فبراير الماضي، وافق البرلمان المعارض على تسمية أعضاء مجلس الإدارة الخاص بشركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، وأوكل إليه مهمة وحيدة هي تعيين مديرين جدد في فرع Citgo الأمريكي وهيكله.

والأسبوع الماضي، قال غوايدو إنه أصبح يسيطر على Citgo وهي الفرع الأمريكي لشركة PDVSA الفنزويلية.

وفي 28 يناير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الوطنية الفنزويلية، وجمدت أصولها لدى الولايات المتحدة بقيمة 7 مليارات دولار.

وقرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إغلاق مكتب PDVSA في لشبونة ونقله إلى موسكو، وقال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو، إن الشركة تفي بالتزاماتها تجاه روسيا وتخطط لزيادة إمدادات النفط.

وأضاف أن الهدف الرئيسي هو تعزيز العلاقات مع روسيا والصين وأن العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا لم تؤد إلى انخفاض في إنتاج النفط في البلاد ولا إلى انخفاض الإمدادات إلى الخارج.

المصدر: نوفوستي