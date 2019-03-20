ليبيا – تعد قوانين المرور الأوروبية الأكثر صرامة في العالم وخاصة في هولندا حيث فجرت السلطات هناك مفاجئة ترقى إلى مستوى الفضيحة كان بطلها هذه المرة السفارة الليبية في أمستردام وأعضائها .

ووفقاً لتقرير مصور صدر مؤخراً وترجمته المرصد ، قال موقع NED الهولندي عبر برنامج ” POW “ فقد حررت الشرطة الهولندية حتى الان 182 مخالفة مرورية بحق سيارات السفارة الليبية تعادل فيمتها آلاف اليورو .

وتتركز هذه المخالفات حول ركن سيارات أعضاء السفارة في غير مكانها وقال التقرير بأن موظفي السفارة الليبية يرفضون ركن السيارة في الموقف المخصص لها لأنه غير مجاني .

ويعود سبب هذا الرفض لأن الموقف الذي من المفترض بهم ركن سياراتهم به غير مجاني حيث يتم حساب الركن بالساعة ويفضلون ركنها فوق الارصفة المخصصة للمشاة مايرتب عليهم مخالفات ستتكبد السفارة قيمتها من خرينة الدولة الليبية ! .

وأظهرت اللقطات التي بثها الموقع في تقريره المصور سيارات دبلوماسية ليبية من نوع ” مرسيدس ” مركونة بالمخالفة فوق الرصيف وتعهد موظف من السفارة تم ضبطه ” متلبساً ” بعدم تكرار هذا الأمر وبأنهم سيسوون الأمر ويدفعون المخالفات .

فيما ظهر موظف ليبي آخر وهو رجل خمسيني فيما يبدوا وهو يركن سيارته على الرصيف بالمخالفة وعند مداهمته بالكاميرا قال بأنه يفعلها للمرة الأولى وسارع إلى أخذ سيارته من الرصيف وركنها في المكان المخصص .

وأثار الموضوع ضجة عبر وسائل الإعلام الهولندية لما للأرصفة من أهمية لدى الهولنديين وعلق أحدهم على التقرير قائلاً ” ما الفائدة التي يقدمها هؤلاء لبلدهم المدمر, أليس من المفترض أن يساهموا في بناء بلدهم بدل هدر أموال دولتهم على المخالفات “.

وإتصلت صحيفة المرصد بالسفارة الليبية في هولندا للإستعلام منها حول دوافع إرتكاب هذه المخالفات وقيمتها التي تكبدتها الدولة نظراً لإرتفاع قيمة هذا النوع من المخالفات في أوروبا ، ورغم وجود ملحق إعلامي بالسفارة إلا أن صحيفتنا لم تتحصل على أي رد أو تعليق .

المصدر : موقع NED الهولندي

الترجمة : المرصد – خاص