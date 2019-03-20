لافروف: لن ننشر صواريخنا في مناطق خالية من الصواريخ الأمريكية وردنا سيكون جوابيا

لافروف: لن ننشر صواريخنا في مناطق خالية من الصواريخ الأمريكية وردنا سيكون جوابيا

روسيا – أعلن وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف، أن بلاده تتحمل مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين وتدعو للحوار، لكنها تسمع دعوات لنقل سباق التسلح إلى الفضاء.

وقال لافروف إن روسيا لن تتورط في سباق التسلح، ولن تبادر إلى نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تتجاهل ذلك.

وأكد الوزير الروسي عدم صحة الاتهامات الأمريكية لبلاده بخرق معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة.

وأضاف: “الولايات المتحدة نتجاهل عمدا القرارات التي أعلناها من قبل، وروسيا لن تنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى في المناطق التي لن يتم فيها نشر الأنظمة الأمريكية. وكما صرح الرئيس (فلاديمير) بوتين، سنتحرك للرد فقط”.

وتابع: “ممارسات الولايات المتحدة تضطرنا للرد، لكن سيتم تنظيم ردنا بطريقة تمنع روسيا من الانخراط في سباق تسلح باهظ التكاليف”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، أن واشنطن ستبدأ إجراءات الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة مع روسيا.

وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قائلا: “إذا لم تعد روسيا للامتثال الكامل للمعاهدة خلال ستة أشهر، فإننا سننهي المعاهدة”.

وردا على ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا سوف ترد بالمثل على قرار الولايات المتحدة الانسحاب، كما ستعلق مشاركتها في المعاهدة.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن روسيا لا ينبغي لها ولن تتورط في سباق تسلح باهظ الثمن، وأضاف أن جميع مقترحات موسكو بشأن نزع السلاح “ما زالت مطروحة والأبواب مفتوحة”، لكنه طالب من الآن فصاعدا بعدم الشروع في أي مفاوضات بشأن هذه المسألة، ووقع مرسوما يقضي بتعليق روسيا التزاماتها بمعاهدة الصواريخ.

المصدر:RT