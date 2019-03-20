ليبيا – تم عقد لقاء مع شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار) بمقر الشركة بالعاصمة باكو على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك بجمهورية أذربيجان وذلك بحضور رئيس شركة سوكار ونائبه للاستثمار والتسويق.

الإجتماع تم خلاله وفقاً للموقع الرسمي للمؤسسة تقديم عرض مرئي شامل يوضح نشاطات شركة سوكار في مجالات إنتاج النفط والغاز والتصنيع والتدريب.

كما اتفق الجانبان على مد جسور التعاون المشترك بما يعود بالنفع على كليهما في المستقبل.

وحضر عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة وعماد بن رجب مدير عام ادارة التسويق الدولي وأنور عقيل مدير إدارة الإنتاج.