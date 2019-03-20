ماي: طالما أنا رئيسة للوزراء لن يكون هناك أي تأجيل للبريكست بعد 30 يونيو

ماي: طالما أنا رئيسة للوزراء لن يكون هناك أي تأجيل للبريكست بعد 30 يونيو

انجلترا – أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام نواب مجلس العموم اليوم الأربعاء أنها مصممة على إكمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 30 يونيو.

وأكدت ماي أنها بعثت برسالة رسمية إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك طلبت فيها تأجيل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو، بدلا من 29 مارس كما كان مخططا له.

وشددت على أنها لن تعتزم تأجيل الانسحاب إلى ما بعد 30 يونيو، مضيفة: “طالما أنا رئيسة للوزراء لن يكون هناك أي تأجيل للبريكست بعد 30 يونيو”، كما أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق مع بروكسل بشأن شروط البريكست المرضية للجميع، لافتة إلى أن التأجيل لا يعني الانسحاب دون اتفاق.

وأشارت ماي إلى أن مجلس العموم رفض كل مبادرات الحكومة بشأن الانسحاب، مؤكدة أن جميع أعضاء البرلمان والحكومة، يتحملون مسؤولية تنفيذ خيار العشب الذي اختار البريكست.

وأشارت إلى ضرورة العودة إلى التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة: “قبل تبني هذا التأجيل بالطبع يجب أن يتفق عليه الطرفان، بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT