الولايات المتحدة – سجلت مخزونات النفط الخام الأمريكية، الأسبوع الماضي، أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو / تموز 2018.

جاء ذلك في بيان، الأربعاء، أصدرته إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، واطلع عليه مراسل الأناضول.

وقال البيان إن مخزونات الخام في الولات المتحدة، تراجعت بمقدار 9.6 ملايين برميل، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 15 مارس / آذار الجاري.

وذكرت أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة (باستثناء تلك الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط)، استقرت الأسبوع الماضي عند 439.5 مليون برميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو / أيار، بعد ظهور البيانات الأمريكية، بنسبة 0.63 في المئة أو 44 سنتا إلى 68.03 دولارا للبرميل.

وبلغ متوسط ​​مدخلات مصافي النفط الخام في الولايات المتحدة 16.2 مليون برميل يوميا، الأسبوع الماضي، بزيادة 178 ألف برميل يوميا عن متوسط ​​الأسبوع السابق له، وفق المصدر ذاته.

وعملت المصافي بنسبة 88.9 في المئة من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي، حسب إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.9 ملايين برميل يوميا، الأسبوع الماضي، بزيادة 186 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.

وكالات