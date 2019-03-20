ليبيا – عقد مختصين بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أمس الثلاثاء إجتماعاً مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا للشؤون الانسانية والتنموية ماريا ريبيرو بحضور ممثل عن الصحة العالمية و البرنامج الانمائي ومن الأغدية العالمي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أهمية الرقابة على الغداء والدواء وإمكانية تطوير ألياتها وتعزيز أوجه التعاون في تقديم الدعم الانساني والتنموي لتوعية المواطن وحماية المستهلك بشكل يضمن تداول غذاء ودواء صحين .

هذا وحضر الإجتماع ممثل عن منظمة الصحة العالمية والبرنامج الإنمائي ومنظمة الأغدية والزراعة.